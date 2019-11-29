Чорна п'ятниця у столиці: посеред робочого дня люди стоять у чергах



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Кадр з відео ТСН

Незважаючи на наліпки на вітринах магазинів, які обіцяють -50%, фактично таких дисконтів майже немає

В столиці в торговельних центрах в чергах за знижками стоять сотні людей. Переважно прагнуть купити одяг, електроніку та побутову техніку, інформує ТСН.

За словами експертів, Чорна п'ятниця – це своєрідний старт сезону передноворічних розпродажів. Незважаючи на наліпки на вітринах магазинів, які обіцяють -50%, фактично таких дисконтів майже немає. На електроніку знижки складають 15%, на одяг – 25-30%, на спортивний одяг – до 40%. Казкові 50% стоять на цінниках товарів недорогих та таких, що не користуються попитом.

Як відомо, остання п'ятниця листопада в усьому світі - день неймовірних акцій та знижок на всі товари. Розпродаж зазвичай триває 24 години. Сама ідея зародилася в США. В американському бухобліку прибуток позначають чорним кольором, а збиток - червоним. Чорна п'ятниця – «прибуткова п'ятниця», тому й отримала таку назву. Адже лише в дні розпродажу магазини заробляють більше грошей, ніж їм доводиться витрачати.

Раніше більш ніж 300 брендів одягу виступили з ініціативою відмовитись від масового шопінгу у Чорну п'ятницю.