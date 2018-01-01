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    «Цілком таємні» документи австралійського уряду були знайдені в комісійному магазині

    Випадковий покупець виявив урядові файли, які не підлягають розголошенню
    В Австралії в магазині вживаних меблів були виявлені дві шафи з документами, які мали грифи від «конфіденційно» до «цілком таємно», повідомляє The Guardian. Випадковий покупець виявив урядові файли, які не підлягають розголошенню, з секретаріату австралійського прем'єр-міністра Малколма Тернбулла, збивши замки на ящиках
    • Сьогодні, 16:52
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    Фото The Guardian

    Випадковий покупець виявив урядові файли, які не підлягають розголошенню

    В Австралії в магазині вживаних меблів були виявлені дві шафи з документами, які мали грифи від «конфіденційно» до «цілком таємно», повідомляє The Guardian.

    Випадковий покупець виявив урядові файли, які не підлягають розголошенню, з секретаріату австралійського прем'єр-міністра Малколма Тернбулла, збивши замки на ящиках свого придбання.

    Як виявилося, в них містилася інформація, що стосується діяльності ряду попередніх урядів країни. Зокрема, результати державного аудиту за фактом зникнення у федеральному поліцейському відомстві у 2008-2013 роках 400 документів, що мають відношення до національної безпеки. Там же знаходилися довідки про розслідування за фактом зникнення з будинку колишнього міністра фінансів Пенні Вонг 200 секретних матеріалів про контртерористичні операції спецслужб і доповіді австралійської розвідки про сусідів по регіону.

    Наразі проводиться розслідування події, деталі поки не оголошуються.

    Повідомляється лише, що чиновники лютують через цей витоку і обіцяють, що «відповідальні будуть знайдені і звільнені».

     

     

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