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    Ціни на нафту знову полізли вгору

    Ціни на нафту марки Brent зросли до $63,41
    У четвер, 30 листопада, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні зросли в ціні до 63,41 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg. За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent зросла на 0,48%. При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 57,45 долара за барель, додавши 0,26%. Як
    • Сьогодні, 08:59
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    Ціни на нафту марки Brent зросли до $63,41

    У четвер, 30 листопада, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні зросли в ціні до 63,41 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.

    За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent зросла на 0,48%.

    При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 57,45 долара за барель, додавши 0,26%.

    Як повідомлялося, у понеділок, 27 листопада, ціни на нафту еталонних марок опускалися в ході торгів у після зростання минулого тижня.

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