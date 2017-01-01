Ціни на нафту знову полізли вгору
- Сьогодні, 08:59
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Розсилка
Ціни на нафту марки Brent зросли до $63,41
У четвер, 30 листопада, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні зросли в ціні до 63,41 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.
За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent зросла на 0,48%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 57,45 долара за барель, додавши 0,26%.
Як повідомлялося, у понеділок, 27 листопада, ціни на нафту еталонних марок опускалися в ході торгів у після зростання минулого тижня.