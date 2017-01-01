Ціни на нафту знову полізли вгору

Ціни на нафту марки Brent зросли до $63,41

У четвер, 30 листопада, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні зросли в ціні до 63,41 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg. За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent зросла на 0,48%. При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 57,45 долара за барель, додавши 0,26%. Як



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Ціни на нафту марки Brent зросли до $63,41

У четвер, 30 листопада, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні зросли в ціні до 63,41 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.

За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent зросла на 0,48%.

При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 57,45 долара за барель, додавши 0,26%.

Як повідомлялося, у понеділок, 27 листопада, ціни на нафту еталонних марок опускалися в ході торгів у після зростання минулого тижня.