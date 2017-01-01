Ціни на нафту почали знижуватись

Учасники ринку сходяться на думці, що угоду про обмеження нафтовидобутку буде продовжено до кінця 2018 року

Ціни на нафту еталонних марок опускаються в ході торгів у понеділок після зростання минулого тижня. Про це свідчать дані торгів, передає «Інтерфакс-Україна». Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 18:04 опустилася на 0,36 долара (0,56%) - до 63,50 долара за барель. Ціна ф'ючерсу на нафту



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Учасники ринку сходяться на думці, що угоду про обмеження нафтовидобутку буде продовжено до кінця 2018 року

Ціни на нафту еталонних марок опускаються в ході торгів у понеділок після зростання минулого тижня.

Про це свідчать дані торгів, передає «Інтерфакс-Україна».

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 18:04 опустилася на 0,36 долара (0,56%) - до 63,50 долара за барель.

Ціна ф'ючерсу на нафту WTI на січень на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) впала до цього часу на 1,16 долара (1,97%) - до 57,79 долара за барель.

Учасники ринку в цілому сходяться на думці, що на засіданні угоду про обмеження нафтовидобутку буде продовжено до кінця 2018 року, що і стало раніше головною причиною зростання цін на нафту до дворічного максимуму.

Тим часом The Wall Street Journal пише, що в ОПЕК відчувають сумніви щодо того, чи допоможе продовження угоди членам картелю.

На їхню думку, зусилля ОПЕК можуть привести до надмірно високих цін на нафту, що, у свою чергу, ризикує придушити попит на паливо.