Ціни на нафту почали знижуватись
- Вчора, 20:50
-
Розсилка
Учасники ринку сходяться на думці, що угоду про обмеження нафтовидобутку буде продовжено до кінця 2018 року
Ціни на нафту еталонних марок опускаються в ході торгів у понеділок після зростання минулого тижня.
Про це свідчать дані торгів, передає «Інтерфакс-Україна».
Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 18:04 опустилася на 0,36 долара (0,56%) - до 63,50 долара за барель.
Ціна ф'ючерсу на нафту WTI на січень на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) впала до цього часу на 1,16 долара (1,97%) - до 57,79 долара за барель.
Учасники ринку в цілому сходяться на думці, що на засіданні угоду про обмеження нафтовидобутку буде продовжено до кінця 2018 року, що і стало раніше головною причиною зростання цін на нафту до дворічного максимуму.
Тим часом The Wall Street Journal пише, що в ОПЕК відчувають сумніви щодо того, чи допоможе продовження угоди членам картелю.
На їхню думку, зусилля ОПЕК можуть привести до надмірно високих цін на нафту, що, у свою чергу, ризикує придушити попит на паливо.