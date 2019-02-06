Ципрас приїхав до Туреччини з візитом



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Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган

Афіни хочуть нормалізувати двосторонні відносини із Анкарою

Очільник грецького уряду Алексіс Ципрас 6 лютого в рамках візиту до Туреччини відвідав колишню мечеть Айя-Софія. Під час відвідин його супроводжував речник президента Туреччини Ібрагім Калін. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

До цього Ципрас проводив переговори із Реджепом Ердоганом, в рамках яких турецька сторона піднімала питання про повернення із Греції 8 солдат. Ті втекли із Туреччини після невдалої спроби державного перевороту. Алексіс Ципрас заявив про те, що він не підтримує путчистів, але при цьому питаннями їх репатріації має займатися прокуратура і суд Греції.

Прем’єр-міністр Греції заявив про те, що сторони домовилися провести деескалацію протиріч в Егейському морі. Мова перш за все йде про ситуацію на Кіпрі, яка декілька разів ледь не доводила до війни між двома країнами. Востаннє протиріччя небезпечно загострювалися в 1996 році. Алексіс Ципрас має намір відвідати Халкінську семінарію, яка припинила свою роботу в 1971 році. Афіни ведуть переговори із Анкарою про відновлення її роботи. Також глава грецького уряду має намір зустрітися із Константинопольським патріархом Варфоломієм.