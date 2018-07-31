CNN назвав причини, з яких судовий розгляд «справи Манафорта» буде вкрай складним



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Фото Корреспондент.net Пол Манафорт

CNN бачить три основні критичні аспекти «справи Манафорта»

Перший судовий процес спецпрокурора Роберта Мюллера у справі Пола Манафорта є надзвичайно проблемним і для обвинувачення, і для захисту, пише CNN.

«Манафорт звинувачується в ухиленні від сплати податків та шахрайства в банках - це класичні «білокомірцеві» злочини, для розслідування яких необхідно чимало документальних свідчень. Лише за останній місяць прокурори опрацювали 120 тис. документів», - пише видання.

CNN бачить три основні критичні аспекти справи.

Перший - свідки з імунітетом та діловий партнер Манафорта Рік Гейтс.

Мюллер отримав імунітет для п'яти свідків, це надзвичайно багато для одного судового процесу. Ці люди - фінансові свідки, звичайні клерки, які працювали на оперативних роботах. «Імунізованих» свідків рідко люблять присяжні, але їх свідчення зазвичай є важливими для посилення доказової бази. Це люди, які тісно співпрацювали з Манафортом та його заступником Ріком Гейтсом, нагадує видання.

«Крім того, Гейтс, який вже визнав себе винним і погодився співпрацювати, свідчитиме проти свого колишнього боса, наставника та ділового партнера», - нагадує видання і запитує, чого саме чекати від такого свідка: чи «топитиме» він екс-босса, чи навпаки спробує врятувати.

Другий – як зробити особу Манафорта позитивною?

Проблема, з якою стикаються адвокати Манафорта, полягає в тому, як зробити їх клієнта вигадливим. Свідчення хорошого характеру - історія важкої долі, шлях від бідності до багатства, численні благодійні акції – захисникам треба буде, щоб саме про це говорили свідки. Це непросто, бо ж «найкращим свідком Манафорта може стати лише сам Манафорт». Як поведеться його команда, з якою він раніше працював, - неясно.

Третя складність - Невидима присутність Трампа

Невидимим, але постійно віртуально присутнім під час розгляду буде президент США Дональд Трамп. Його опосередкований вплив буде відчуватися навіть у процесі вибору присяжних, оскільки обидві сторони намагатимуться перевірити, чи будуть потенційні присяжні підтримати чи критикувати Трампа. Захисники Манафорта, звісно, хочуть, щоб серед присяжних було побільше прихильників Трампа. Прокурори хочуть присяжних-опонентів Трампа. «Хоча, звісно, кожна сторона скаже, що вони просто хочуть «чесних» присяжних», - зазначає CNN.