CNN: Трамп просив у Меркель поради, як працювати з Путіним

Трамп звинуватив Меркель у зайвому протекціонізмі і підняв питання німецьких автомобілів

Президент США Дональд Трамп питав поради у канцлера Німеччини Ангели Меркель про те, як працювати з Путіним, під час їх зустрічі в Білому домі 27 квітня. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела. Видання зазначає, що відповідь Меркель невідома, але присутні на зустрічі офіційні особи розповіли, що «іноді президент виглядав так, ніби не



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Ангела Меркель та Дональд Трамп

Трамп звинуватив Меркель у зайвому протекціонізмі і підняв питання німецьких автомобілів

Президент США Дональд Трамп питав поради у канцлера Німеччини Ангели Меркель про те, як працювати з Путіним, під час їх зустрічі в Білому домі 27 квітня. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що відповідь Меркель невідома, але присутні на зустрічі офіційні особи розповіли, що «іноді президент виглядав так, ніби не слухав відповіді». Вони пояснили це тим, що Трамп «був собою» під час зустрічі «один на один», але почав хвилюватися на більшому пленарному засіданні, на якому він підняв спірні питання. Трамп говорив про торговельний профіцит Німеччини, витрати країни на оборону, питання про великий профіцит торгового балансу Німеччини і нижчих оборонні витрати, ніж рекомендує НАТО. Трамп заявив, що Меркель «могла б підняти його до 2% завтра», досягнувши мети НАТО.

Трамп звинуватив Меркель у зайвому протекціонізмі і підняв питання німецьких автомобілів, які заполонили ринок в США. Німецький лідер пояснила, що якщо вона знизить бар'єри для ввезення американських машин в Німеччину, їй доведеться зробити те ж саме для інших країн. Трамп також запитав, що Меркель запропонує США, якщо він погодиться продовжити пільги на сталь і алюміній.

Як пише CNN, Трамп довго обговорював ці два питання, як на публіці, так і під час приватного життя, але його тон здивував деяких членів німецької делегації, які були присутні на зустрічах. Вони сказали, що вважають, що ці висловлювання «відкрили вікно в мислення Трампа». Під час зустрічей, розповіли джерела видання, Трамп був розсерджений.

Видання зазначає, що Меркель разом з президентом Франції Еммануелем Макроном вирушила до Вашингтона в надії переконати Трампа не розривати ядерну угоду з Іраном, прийняту за часів Барака Обами. Ця тема порушувалася під час їх особистої зустрічі. Меркель після зустрічі заявила, що Трамп сказав «точно те, що вона очікувала» по Ірану, в тому числі його твердження про документ як про найгіршу угоду, яка коли-небудь обговорювалась