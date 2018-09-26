Цього року вперше з 2014-го жоден банк не визнаний неплатоспроможним — НБУ



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Після завершення очищення банківського сектору банки демонструють стабілізацію діяльності

У січні - червні 2018 року жоден банк не був визнаний неплатоспроможним. Після завершення очищення банківського сектору банки демонструють стабілізацію діяльності.

Про це повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook за результатами засідання Ради Національного банку України 26 вересня 2018 року.

«Рада підкреслила, що на сьогодні завершився процес очищення банківського сектору і розпочато процес відновлення та розвиток банківської системи. У першому півріччі 2018 року жоден банк не був визнаний неплатоспроможним, що зафіксовано вперше від початку кризи 2014 року», - йдеться у повідомленні за результатами засідання Ради Національного банку України.

Зазначається, що після завершення очищення банківського сектору банки демонструють стабілізацію діяльності.

«Переважна частина банків є операційно прибутковою, значна частина кредитного ризику зарезервована, кредитування поступово відновлюється, проводиться робота з проблемними та непрофільними активами. Національний банк працює над вирішенням накопичених за минулі роки проблем банківської системи, що дозволить посилити стійкість банків до можливих шоків», - йдеться у повідомленні.

Крім того, на засіданні Ради НБУ було зазначено, що останні 12 місяців, з липня 2017 року по липень 2018 року, характеризувалися становленням реформованої банківської системи та її адаптацією до нових умов функціонування. Для цього були загалом сприятливі макроекономічні умови з огляду на економічне зростання. Також розвитку банківської системи сприяв приплив коштів до неї, каталізатором чого було поліпшення фінансового стану підприємств та збільшення номінальних доходів населення.

«Упродовж цього періоду значний обсяг роботи був проведений Національним банком у сфері розвитку банківського сектору, що супроводжувалося відповідними змінами законодавчої бази. Такі заходи спрямовувалися на виконання другої пріоритетної функції Національного банку щодо сприяння фінансовій стабільності, у тому числі стабільності банківського сектору», - йдеться у повідомленні.

Водночас Рада НБУ вважає, що запроваджені зміни поки ще не дозволили сформувати базис стійкого розвитку банківської системи.

«Наявні структурні дисбаланси в частині строковості ресурсів, валютної позиції окремих банків з державним капіталом, негативний досвід населення та бізнесу під час минулих криз та банків в частині стягнення проблемної заборгованості, потенційний ризик зниження рівня ліквідності системи, відносно повільне відновлення економіки після 2014 року, залежність макроекономічної стабільності від доступу до зовнішнього фінансування потребують посиленої уваги регулятора до банківського сектору», - зазначається у повідомленні.

Рада акцентувала увагу на суттєвому скороченні кількості діючих структурних підрозділів банків у регіонах України, у тому числі серед державних банків. Водночас, насиченість структурними підрозділами західних та північних регіонів України (окрім Львівської області) залишається слабкою, а в окремих регіонах (Тернопільська та Вінницька області) на кожні 10 тис. осіб припадає менше 1 відділення банків. Таким чином можливості щодо фінансової інклюзії частини територіальних громад суттєво обмежуються.

Рада НБУ підкреслила, що націоналізація Приватбанку та докапіталізаційні процеси у державних банках зумовили зростання їх вагомості та домінування на ринку.

Окрім того, повідомляється, що попри зусилля Нацбанку щодо зниження частки непрацюючих кредитів це питання залишається невирішеним.

«Більш того, рівень непрацюючих кредитів у поточному році зростає, що потребує вжиття додаткових заходів. Утім для успішного вирішення цього питання лише заходів Національного банку не достатньо. З огляду на багатогранність цього питання необхідні скоординовані дії різних органів влади, початковою платформою для чого має бути Рада з фінансової стабільності», - зазначають у Раді НБУ.

За результатами засідання Рада Національного банку України схвалила Оцінку діяльності Правління Національного банку щодо розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань банківської діяльності.