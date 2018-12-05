Цього року втричі більше українців захотіло поїхати до Антарктиди - Дикий



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178 кандидатів вирішили стати учасниками Української антарктичної експедиції

178 кандидатів на різні посади, із них 32 жінки, подали документи на конкурс для участі у ХХІV Українській антарктичній експедиції. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) Міністерства освіти і науки України.

«Закінчився прийом документів від бажаючих стати учасником наступної, XXIV Української антарктичної експедиції. Всі необхідні документи подали загалом 178 осіб, серед них 32 жінки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільший конкурс - 47 осіб, із них 1 жінка і 46 чоловіків, за право стати системним адміністратором зв'язку в експедиції. Дещо менше пропозицій на посаду кухаря - 33 кандидати, із них 23 чоловіки та 10 жінок; а також на посаду лікаря - 27 пропозицій від 18 чоловіків та 9 жінок. Виявили бажання працювати рік на українській антарктичній станції «Академік Вернадський» 40 науковців - 28 чоловіків та 12 жінок, 16 дизелістів-електриків - тільки чоловіки та 15 механіків також лише чоловіки.

«Приємно вражає, що в Україні є така кількість романтиків науки та полярних мандрів. Адже за «довгою гривнею» в Антарктиду наразі не поїдеш: зарплата наших полярників хоч і непогана за українськими мірками, однак значно менша, ніж в учасників експедицій з інших держав. Тож можу констатувати, що до нас подаються люди із значно шляхетнішою, не заробітчанською, мотивацією, і їхня кількість обнадіює. Водночас ми докладатимемо зусиль, щоб вивести забезпечення українських зимівників на гідний рівень», - коментує в.о. директора НАНЦ Євген Дикий.

Він також зазначив, що цьогоріч завдяки широкому поширенню інформації про конкурс, зокрема в медіа, в центр надійшло в рази більше документів, ніж у попередні роки, тож комісія з відбору постане перед непростим вибором. На першому етапі конкурсу оцінюватиметься відповідність кандидатів професійним вимогам. Другий етап - сувора медкомісія. І нарешті - тестування психологів, які мають оцінити здатність претендентів прожити рік у замкненому просторі та ізольованому колективі.