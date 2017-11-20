Cуд залишив на посаді Алімпієва, якого арештували за підозрою у розтраті

Алімпієв підозрюється в розтраті бюджетних коштів при закупівлі палива

Дзержинський райсуд Харкова не відсторонив від роботи начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Кожедуба Андрія Алімпієва, якого арештували за підозрою у розтраті 2,4 млн грн. Про це повідомив адвокат Алімпієва. «Сьогодні, визначенням Дзержинського районного суду Харкова, клопотання прокурора про відсторонення



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Алімпієв підозрюється в розтраті бюджетних коштів при закупівлі палива

Дзержинський райсуд Харкова не відсторонив від роботи начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Кожедуба Андрія Алімпієва, якого арештували за підозрою у розтраті 2,4 млн грн.

Про це повідомив адвокат Алімпієва.

«Сьогодні, визначенням Дзержинського районного суду Харкова, клопотання прокурора про відсторонення від посади генерал-майора Алімпієва А.Н. залишено без розгляду. Підкреслюю, що мій підзахисний не був відсторонений від посад начальника ХНУВС ім. І.М. Кожедуба та начальника Харківського військового гарнізону в судовому порядку», - написав адвокат.

Крім того, сторона захисту подала скаргу на ухвалу слідчого судді Дзержинського райсуду Харкова від 20.11.2017 року про арешт Алімпієва. Адвокат зазначив, що скаргу зареєстрували і колегія суддів визначать автоматично.

Тоді, 20 листопада суд ухвалив рішення арештувати Алімпієва із заставою в 1,5 млн гривень. Сам начальник Харківського університету Повітряних сил не визнає свою вину.

Нагадаємо, очільнику вишу закидають розкрадання державних грошей. Через його дії бюджет не дорахувався понад 2 мільйонів гривень.

Затримали його 17 листопада. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос також повідомив, що курсантів Харківського національного університету Повітряних сил ім. І. Кожедуба годували їжею, в якій знайшли тарганів та личинок.

Керівництво університету Повітряних сил вже відреагувало на інформацію про тарганів у їжі курсантів.