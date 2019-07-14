ЦВК оприлюднила фотографії всіх мажоритарників - уперше за всю історію виборів
Вже доступні фото 3082 претендентів на депутатські мандати
Зараз вже доступні фотографії 3082 претендентів на депутатські мандати
Центральна виборча комісія вперше за всю історію виборів в Україні оприлюднила на своєму сайті фото всіх кандидатів у народні депутати, які балотуються в мажоритарних округах, повідомляє рух «Чесно».
«Такий крок, на який ЦВК пішла після відповідного звернення Руху «Чесно», дозволить не лише побачити світлини лідерів перегонів, а й краще ідентифікувати технічних кандидатів і так званих «клонів», котрі можуть спотворити результати волевиявлення громадян», - йдеться у повідомленні.
Зараз вже доступні фотографії 3082 претендентів на депутатські мандати, які балотуються у 199 мажоритарних округах.
Як відомо, в Україні 21 липня відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради.