ЦВК призначила дату перших виборів у 66 об’єднаних тергромадах



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Початок виборчого процесу призначено на 11 травня 2019 року

Місцеві вибори в Україні призначили на 30 червня

Центральна виборча комісія призначила на 30 червня 2019 року перші місцеві вибори у 66 об'єднаних територіальних громадах та додаткові вибори депутатів 30 сільських, селищних рад.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні ЦВК 20 квітня.

Відтак, комісія призначила на неділю, 30 червня 2019 року, перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у 66 об’єднаних територіальних громадах (сім міських, 14 селищних, 45 сільських ОТГ). Зокрема, такі вибори відбудуться:

у Вінницькій області – у п’яти ОТГ;

у Волинській області – в одній ОТГ;

у Житомирській області – у двох ОТГ;

у Запорізькій області – у чотирьох ОТГ;

в Івано-Франківській області – в одній ОТГ;

у Київській області – у п’яти ОТГ;

у Кіровоградській області – в одній ОТГ;

у Луганській області – у восьми ОТГ;

у Миколаївській області – у 12 ОТГ;

в Одеській області – у чотирьох ОТГ;

у Полтавській області – в одній ОТГ;

у Рівненській області – у трьох ОТГ;

у Сумській області – у чотирьох ОТГ;

у Харківській області – в одній ОТГ;

у Херсонській області – у двох ОТГ;

у Хмельницькій області – в одній ОТГ;

у Черкаській області – у трьох ОТГ;

у Чернівецькій області – у двох ОТГ;

у Чернігівській області – у шести ОТГ.

При цьому ЦВК оголосила початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів з 11 травня 2019 року.

Окрім того, ЦВК призначила на неділю, 30 червня 2019 року, додаткові вибори депутатів 30 сільських, селищних рад (14 сільських, 16 селищних рад). Зокрема, такі вибори відбудуться:

у Вінницькій області – в одній сільській та одній селищній радах;

у Житомирській області – у трьох сільських та двох селищних радах;

у Запорізькій області – в одній селищній раді;

у Кіровоградській області – у двох сільських радах;

у Луганській області – у двох селищних радах;

у Рівненській області – в одній сільській та одній селищній радах;

у Сумській області – в одній сільській та одній селищній радах;

у Тернопільській області – в одній сільській та одній селищній радах;

у Харківській області – у двох селищних радах;

у Херсонській області – в одній селищній раді;

у Хмельницькій області – у двох сільських радах;

у Черкаській області – у двох сільських радах;

у Чернігівській області – в одній сільській та чотирьох селищних радах.

При цьому комісія оголосила початок виборчого процесу вказаних додаткових виборів депутатів сільських та селищних рад з 11 травня 2019 року.