ЦВК виділила партіям по 120 хвилин ефірного часу на агітацію



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Час надаватиметься у два етапи, рівними частинами, по 60 хвилин

ЦВК встановила, що для проведення передвиборної агітації на дострокових виборах до ВР політичним партіям буде надано по 60 хвилин на загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення та на загальнонаціональному каналі Суспільного радіо.

Час надаватиметься у два етапи, рівними частинами, по 30 хвилин, повідомляє пресслужба Центрвиборчкому.

Також ЦВК звернулася до Міністерства фінансів з пропозицією передбачити у проекті Державного бюджету України на 2020 рік Центральній виборчій комісії нову бюджетну програму «Відшкодування витрат політичним партіям, пов’язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України».

ЦВК пропонує Мінфіну передбачити видатки за цією програмою у сумі 2 253 420 000 гривень.

До слова, під час свого засідання Центральна виборча комісія зареєструвала колишнього депутата від Партії регіонів і ексглаву Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на вибори в Раду.