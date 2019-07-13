ЦВК відмовилася реєструвати спостерігачів ОБСЄ з Росії



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Представники Місії БДІПЛ ОБСЄ планують залучити під час виборів близько 850 спостерігачів

Відповідно до вимог закону України росіяни не можуть бути офіційними спостерігачами на виборах

Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати 17 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які є громадянами Росії.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Рішення прийнято оскільки ці особи є громадянами РФ, які відповідно до вимог закону України «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях» не можуть бути офіційними спостерігачами.

Раніше повідомлялося, що представники Місії БДІПЛ ОБСЄ планують залучити під час виборів близько 850 спостерігачів.

До слова, 11 липня Шостий апеляційний адміністративний суд відмінив постанову Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації колишнього першого заступника генпрокурора часів президента Віктора Януковича Рената Кузьміна як кандидата в народні депутати України.