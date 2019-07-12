Суд дозволив Кузьміну балотуватися в депутати



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За часів президенства Віктора Януковича Ренат Кузьмін займав посаду першого заступника генпрокурора

Адвокат Кузьміна Артем Захаров повідомив про позитивне рішення суду, засідання якого відбулося 11 липня

Шостий апеляційний адміністративний суд відмінив постанову Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації колишнього першого заступника генпрокурора часів президента Віктора Януковича Рената Кузьміна як кандидата в народні депутати України.

Про це повідомив у Facebook адвокат Кузьміна Артем Захаров.

«Шостий апеляційний адміністративний суд скасував постанову ЦВК про скасування реєстрації Ренату Кузьміну як кандидата в народні депутати України», - написав він 11 липня.

Як відомо, раніше Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Кузьміна кандидатом у народні депутати від партії «Опозиційна платформа - За життя» в багатомандатному виборчому окрузі.

В основі постанови ЦВК був лист СБУ про не перебування Кузьміна в межах України, починаючи з 2014 року. Таким чином, Кузьмін, за даними ЦВК, не дотримався законодавчої вимоги про проживання на території України протягом останніх п'яти років перед днем виборів, що є підставою для скасування його реєстрації.

Нагадаємо, що Генпрокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно екс-прокурора Рената Кузьміна за підозрою у вчиненні правопорушень, передбачених статтями 364, 366, 197-1, 538, 209 КК України. Зокрема, розслідується самовільне протиправне захоплення державної земельної ділянки рекреаційного призначення площею 1,0457 га на території ДП «Комплекс відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами АП України у Києві, самовільне незаконне будівництво житлового будинку площею 1068 м кв та прилеглих споруд на цій ділянці, а також умисні дії з приховування вчинених злочинів та легалізації наведеного незаконно одержаного нерухомого майна.

У 2016 році суд арештував маєток Кузьміна (житловий будинок загальною площею 1068 кв м з підвалами, навісами і гаражем на 142 кв м, розташований на вул. Вишгородській, 150 (Межигірське лісництво).

З 20 червня 2014 року Ренат Кузьмін перебуває у всеукраїнському розшуку і суд дав дозвіл на його затримання з метою приводу. Водночас Кузьмін відомий як адвокат матері вбитого журналіста Олеся Бузини.