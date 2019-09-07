ЦВК запросила на місцеві вибори 2,2 млрд гривень



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Засідання ЦВК

Місцеві вибори в Україні мають відбутися наступного року

Центральна виборча комісія України затвердила обсяг видатків на місцеві вибори для включення до бюджетного запиту до проекту Державного бюджету на 2020 рік у сумі 2 млрд 238 млн 76 тис. грн

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Комісія затвердила обсяг видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою «Проведення виборів народних депутатів України» до проекту Державного бюджету України на 2020 рік у сумі 95 млн 522 тис. грн.

Також затверджено обсяг видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою «Відшкодування витрат політичним партіям, пов'язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України» до проекту Державного бюджету України на 2020 рік у сумі 467 млн 327,7 тис. грн.

Комісія затвердила обсяг видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» до проекту Державного бюджету України на 2020 рік у сумі 2 млрд 238 млн 76 тис. грн.

Окрім того, затверджено обсяг видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою «Функціонування Державного реєстру виборців» до проекту Державного бюджету України на 2020 рік у сумі 44 млн 265,1 тис. грн.