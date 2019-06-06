ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів у нардепи



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Центрвиборчком зареєстрував 35 кандидатів

Центральна виборча комісія (ЦВК) станом на 5 червня 2019 року зареєструвала 35 кандидатів у народні депутати на позачергові вибори у Верховну раду.

Про це повідомляє пресслужба Центрвиборчкому.

Зокрема, 5 червня було зареєстровано ще три кандидата.

"Комісія зареєструвала трьох кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО в порядку самовисування, а саме: Мартовицького Артура Володимировича - в ОВО № 36, Дячука Юрія Вікторовича - в ОВО № 207, Петрова Володимира Володимировича - в ОВО № 221", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, станом на 5 червня Центральна виборча комісія зареєструвала 35 кандидатів в народні депутати на вибори в Раду.

Крім того, ЦВК утворила 199 окружних виборчих комісій на виборах Верховної ради, які заплановані на 21 липня 2019 року.