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    ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів у нардепи

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    ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів у нардепи

    Центрвиборчком зареєстрував 35 кандидатів

    Центральна виборча комісія (ЦВК) станом на 5 червня 2019 року зареєструвала 35 кандидатів у народні депутати на позачергові вибори у Верховну раду.

    Про це повідомляє пресслужба Центрвиборчкому.

    Зокрема, 5 червня було зареєстровано ще три кандидата.

    "Комісія зареєструвала трьох кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО в порядку самовисування, а саме: Мартовицького Артура Володимировича - в ОВО № 36, Дячука Юрія Вікторовича - в ОВО № 207, Петрова Володимира Володимировича - в ОВО № 221", - йдеться в повідомленні.

    Зазначимо, станом на 5 червня Центральна виборча комісія зареєструвала 35 кандидатів в народні депутати на вибори в Раду.

    Крім того, ЦВК утворила 199 окружних виборчих комісій на виборах Верховної ради, які заплановані на 21 липня 2019 року.

    ЦВК вибори депутати
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