ЦВК зареєструвала вже 233 міжнародних спостерігачів на вибори до Ради



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Сьогодні комісія зареєструвала 190 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 190 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій під час позачергових парламентських виборів в Україні 21 липня.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

«Комісія зареєструвала 190 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року», – йдеться в повідомленні.

ЦВК зареєструвала, зокрема, 95 спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, 53 – від Міжнародної неурядової організації Canadem, 42 – від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO).

Таким чином, станом на 19 червня Центрвиборчкомом зареєстровано 233 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня.

Додамо, позачергові парламентські вибори в Україні призначено на 21 липня.