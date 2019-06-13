ЦВК зареєструвала вже 188 кандидатів у нардепи



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13 червня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії

Центральна виборча комісія у четвер зареєструвала ще 53 кандидати у народні депутати на позачергових парламентських виборах, які балотуються в одномандатних виборчих округах.

Про це повідомили в пресслужбі ЦВК.

«Сьогодні комісія зареєструвала 53 кандидати у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 42, висунутих політичними партіями – 11», - зазначили у Центрвиборчкомі.

Зазначається, що серед зареєстрованих кандидатів від партій один висунутий партією «Біла Церква разом», 10 – партією «Демократична сокира».