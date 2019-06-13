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    ЦВК зареєструвала вже 188 кандидатів у нардепи

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    ЦВК зареєструвала вже 188 кандидатів у нардепи

    13 червня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії

    Центральна виборча комісія у четвер зареєструвала ще 53 кандидати у народні депутати на позачергових парламентських виборах, які балотуються в одномандатних виборчих округах.

    Про це повідомили в пресслужбі ЦВК.

    «Сьогодні комісія зареєструвала 53 кандидати у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 42, висунутих політичними партіями – 11», - зазначили у Центрвиборчкомі.

    Зазначається, що серед зареєстрованих кандидатів від партій один висунутий партією «Біла Церква разом», 10 – партією «Демократична сокира».

    Таким чином, станом на 13 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 188 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: ті, які балотуються у порядку самовисування – 170, висунутих політичними партіями – 18.

    Як відомо, позачергові парламентські вибори мають відбутися в Україні 21 липня.

    Нагадаємо, сьогодні «Європейська Солідарність» оприлюднила 50 кандидатів: багато жінок і новачків у політиці.
    ЦВК вибори депутати
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