Дамаск виступив проти ідеї Курдської автономії в Сирії



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Свою позицію наближений до Бараша Асада чиновник пояснила тим, що автономія призведе до початку розпаду країни

Радник президента Сирії перебуває з візитом в Москві

Радник президента Сирії Бусейна Шаабан виступила проти ідеї надання курдському населенню країни автономії.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Таку позицію наближений до Бараша Асада чиновник пояснила тим, що цей крок призведе до початку розпаду країни.

Раніше стало відомо про те, що курди, які контролюють значну частину півночі і сходу Сирії, через РФ передали свою дорожню карту щодо досягнення автономії. Окрім цього курди хочуть гарантій від Дамаску щодо захисту від можливих атак із боку Туреччини.

Бусейна Шаабан зробила відповідні заяви, перебуваючи в Москві. На її думку, всі громадяни Сирії є рівними перед законом, а сама країна є «плавильним казаном», де із всіх національностей формується народ країни. Бусейна Шаабан при цьому відзначила особливу роль курдів.