Дані про поставки до Східної Європи гірших продуктів відсутні, – єврокомісар

Андрюкайтіс закликав «не зловживати догмою, що є люди другого сорту»

Немає даних про те, що в країни Східної і Центральної Європи поставляються продукти харчування гіршої якості, говорить відповідальний за питання охорони здоров'я і безпеку продуктів харчування єврокомісар Вітяніс Андрюкайтіс. «Немає об'єктивних даних про те, що такій дискримінації піддаються тільки країни Східної і Центральної Європи. Коли



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Андрюкайтіс закликав «не зловживати догмою, що є люди другого сорту»

Немає даних про те, що в країни Східної і Центральної Європи поставляються продукти харчування гіршої якості, говорить відповідальний за питання охорони здоров'я і безпеку продуктів харчування єврокомісар Вітяніс Андрюкайтіс.

«Немає об'єктивних даних про те, що такій дискримінації піддаються тільки країни Східної і Центральної Європи. Коли країни - члени представили аналіз, він показав, що проблеми є у всьому Євросоюзі (ЄС). Цілком зрозуміло бажання (захистити свою країну – ред.), але дослідження не дозволяють зробити висновок, що має місце дискримінація серед нових і старих держав ЄС», - сказав Андрюкайтіс в п'ятницю комісії сейму Литви з питання різної якості продуктів харчування.

«Ці проблеми є в Німеччині, в Бельгії, як не дивно, Латвія сказала, що у них немає проблем. Чому латвійці не знайшли проблем? Може, їх методика досліджень була іншою, ніж у Литві, але латиші сказали, що у них немає проблем (з товарами різної якості – ред.)», - додав єврокомісар.

Разом з тим він закликав «не зловживати догмою, що є люди другого сорту - в Литві, і люди першого сорту - в Німеччині».

«Мені б не хотілося погоджуватися з думкою про розділові лінії між Сходом і Заходом. Якби я став коментувати глибше і кожен випадок, то ми б побачили, що картинка куди складніша, ніж здається на перший погляд, - підкреслив Андрюкайтіс.

Сейм в жовтні сформував комісію для з'ясування питання, чому відрізняються продукти харчування однієї і тієї ж марки в Литві та інших країнах ЄС. Вона повинна закінчити перевірку до початку весняної сесії парламенту - до 10 березня.

Перевірка розпочата після того, як державна продовольчо-ветеринарна служба Литви в минулому році оголосила, що склад деяких продуктів харчування, які продаються в Німеччині та Литві, відрізняється. Виробники кажуть, що ці претензії необґрунтовані, тому що на різних ринках відрізняються смаки споживачів, а не якість продуктів.

Джерело: Delfi