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    Данилюк обговорив з представниками Westinghouse ядерну та енергетичну безпеку України

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    Секретар РНБО Олександр Данилюк зустрівся з представниками компанії Westinghouse Electric Corporation&nbsp; - Данилюк обговорив з представниками Westinghouse ядерну та енергетичну безпеку України
    Секретар РНБО Олександр Данилюк зустрівся з представниками компанії Westinghouse Electric Corporation 

    Сторони обговорили питання двостороннього співробітництва та інтенсифікації співпраці в енергетичній сфері

    Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк обговорив з представниками компанії Westinghouse Electric Corporation питання двостороннього співробітництва, інтенсифікації співпраці в енергетичній сфері, зокрема, з метою підвищення рівня ядерної та енергетичної безпеки.

    Про це повідомляється на сайті РНБО.

    Зазначається, що зустріч відбулася в понеділок. Пріоритетним напрямком співпраці була визначена реалізація проектів щодо інтеграції української та європейської енергосистеми, а також залучення новітніх технологій для підвищення стійкості енергетичної системи України.

    Нагадаємо, Україна, Польща та США підписали Меморандум про тристороннє співробітництво у сфері енергетики.

    Міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що «це дивовижна перемога для енергетичної безпеки, а також для національної безпеки наших трьох країн».

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