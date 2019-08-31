Україна, Польща і США підписали «газовий» меморандум



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Україна, Польща та США підписали Меморандум про тристороннє співробітництво у сфері енергетики Фото: Facebook Олександра Данилюка

Секретар РНБО України назвав цей день історичним

Україна, Польща та США підписали Меморандум про тристороннє співробітництво у сфері енергетики.

Про це повідомив у Facebook секретар РНБО Олександр Данилюк.

«На зустрічі із міністром енергетики США Ріком Перрі, яка передувала підписанню Меморандуму, ми обговорили важливість диверсифікації ризиків, продиктованих залежністю від поставок російського газу, як для України, так і для Польщі. Одним з кроків забезпечення енергетичної незалежності нашої держави стане налагодження поставок зрідженого газу через Польщу. Для цього буде побудовано спеціалізований інтерконектор, який об’єднає наші газотранспортні системи», – написав Данилюк.

Секретар РНБО назвав цей день історичним, оскільки зроблено ще один крок «на шляху до енергетичної незалежності не тільки України, а й усієї Європи».

Про диверсифікацію джерел енергопостачання і енергетичну співпрацю в трикутнику Польща-США-Україна заявив у суботу, 31 серпня, під час офіційного візиту до Варшави і Президент України Володимир Зеленський.