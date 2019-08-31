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    Економіка та фінанси

    Україна, Польща і США підписали «газовий» меморандум

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    <p>Україна, Польща та США підписали Меморандум про тристороннє співробітництво у сфері енергетики</p> - Україна, Польща і США підписали «газовий» меморандум

    Україна, Польща та США підписали Меморандум про тристороннє співробітництво у сфері енергетики

    Фото: Facebook Олександра Данилюка

    Секретар РНБО України назвав цей день історичним

    Україна, Польща та США підписали Меморандум про тристороннє співробітництво у сфері енергетики.

    Про це повідомив у Facebook секретар РНБО Олександр Данилюк.

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    «На зустрічі із міністром енергетики США Ріком Перрі, яка передувала підписанню Меморандуму, ми обговорили важливість диверсифікації ризиків, продиктованих залежністю від поставок російського газу, як для України, так і для Польщі. Одним з кроків забезпечення енергетичної незалежності нашої держави стане налагодження поставок зрідженого газу через Польщу. Для цього буде побудовано спеціалізований інтерконектор, який об’єднає наші газотранспортні системи», – написав Данилюк.

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    Секретар РНБО назвав цей день історичним, оскільки зроблено ще один крок «на шляху до енергетичної незалежності не тільки України, а й усієї Європи».

    Про диверсифікацію джерел енергопостачання і енергетичну співпрацю в трикутнику Польща-США-Україна заявив у суботу, 31 серпня, під час офіційного візиту до Варшави і Президент України Володимир Зеленський.

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