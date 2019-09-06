Данилюк призначив в РНБО радника з інформаційної безпеки



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Денис Гурський - голова правління громадської організації SocialBoost і співзасновник інкубатора 1991 Open Data Incubator та хабу розвитку громадянських технологій 1991 Сivic Tech Center

Секретар РНБО зазначив, що всі аспекти інформаційної безпеки є одним з пріоритетних напрямів роботи відомства

Секретар Ради національної безпеки Олександр Данилюк призначив фахівця з громадянських технологій та відкритих даних Дениса Гурського радником з інформаційної безпеки.

Про це 6 вересня повідомляє пресслужба РНБО.

«Основним завданням Гурського на цій посаді стане участь у розробці стратегічних програм підсилення інформаційної безпеки на виконання Стратегії національної безпеки України, додаткова координація відповідних робочих груп, взаємодія з міжнародними партнерами», - заявили в РНБО.

Секретар РНБО зазначив, що всі аспекти інформаційної безпеки є одним з пріоритетних напрямів роботи відомства. «Україна вже зробила великий прогрес у побудові інфраструктури даних урядових організацій, тепер саме час ці дані захистити. І ми хочемо запропонувати нові механізми такого захисту», - сказав він.

В свою чергу Гурський повідомив, що ключовими напрямами роботи на 2019-2020 роки стане, зокрема, налагодження міжнародного партнерства та залучення закордонних експертів, вдосконалення механізмів державно-приватного партнерства у сфері інформаційної безпеки; впровадження кращих практик шляхом кооперації з ІТ-сектором; проведення широкої просвітницької кампанії для громадськості та проведення відповідних тренінгів для державних службовців.

«Повний стратегічний план та робочу групу презентують згодом восени. Також буде проведено ряд робочих зустрічей, публічних експертних обговорень для фіналізації формування напрямів реалізації стратегії», - додали в РНБО.

Як відомо, Денис Гурський - голова правління громадської організації SocialBoost і співзасновник інкубатора 1991 Open Data Incubator та хабу розвитку громадянських технологій 1991 Сivic Tech Center.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом №665 від 6 вересня ввів прем'єр-міністра Олексія Гончарука, голову Верховної Ради Дмитра Разумкова і міністра оборони Андрія Загороднюка до персонального складу Ради національної безпеки і оборони.