Данилюк провів розширену нараду РНБО щодо ситуації в Молдові



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На засіданні РНБО обговорили розвиток подій в Молдові

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Данилюк повідомив, що в неділю ввечері на засіданні РНБО обговорили ситуацію в Молдові.

Про це Данилюк повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Провів розширену нараду в РНБО щодо розвитку подій в Молдові і потенційного впливу на ситуацію в регіоні. Моніторимо ситуацію», - зазначив Данилюк.

Варто відзначити, що ні анонса, ні інформації на сайті РНБО про нараду щодо ситуації в Молдові поки немає.

Нагадаємо, парламент Молдови в ніч на 9 червня призначив уряд і прем'єр-міністра. Вранці в неділю Конституційний суд Молдови ухвалив рішення про призначення тимчасово виконуючого обов'язки президента Республіки. На посаду призначено заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа.



У неділю він підписав указ про проведення дострокових виборів в країні 6 вересня.