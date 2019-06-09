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    Данилюк провів розширену нараду РНБО щодо ситуації в Молдові

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    Данилюк провів розширену нараду РНБО щодо ситуації в Молдові

    На засіданні РНБО обговорили розвиток подій в Молдові

    Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Данилюк повідомив, що в неділю ввечері на засіданні РНБО обговорили ситуацію в Молдові.

    Про це Данилюк повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    «Провів розширену нараду в РНБО щодо розвитку подій в Молдові і потенційного впливу на ситуацію в регіоні. Моніторимо ситуацію», - зазначив Данилюк.

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    Варто відзначити, що ні анонса, ні інформації на сайті РНБО про нараду щодо ситуації в Молдові поки немає.

    Нагадаємо, парламент Молдови в ніч на 9 червня призначив уряд і прем'єр-міністра. Вранці в неділю Конституційний суд Молдови ухвалив рішення про призначення тимчасово виконуючого обов'язки президента Республіки. На посаду призначено заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа.

    У неділю він підписав указ про проведення дострокових виборів в країні 6 вересня. 

    суд РНБО Молдова Конституційний суд Олександр Данилюк Facebook уряд
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