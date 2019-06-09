Тимчасовий президент Молдови оголосив про розпуск парламенту



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Дострокові вибори відбудуться 6 вересня

Тимчасовий виконувач обов'язки президента Молдови Павел Філіп оголосив про розпуск молдовського парламенту. Про це повідомляє Radio Сhisinau.

Як повідомляється, Філіп, на якого Конституційний суд країни поклав обов'язки президента, видав указ про розпуск парламенту Молдови. Також, в. о. президента підписав указ про призначення дострокових парламентських виборів в країні.

Так, відповідно до рішення Філіпа, дострокові вибори до молдовського парламенту відбудуться 6 вересня 2019.

Раніше повідомлялося, що у Кишеневі невідомі особи у суботу ввечері заблокували будівлі низки державних установ.



Невідомі особи ще з ночі заблокували, зокрема, будівлі уряду, міністерства внутрішніх справ, Генпрокуратури, міністерства фінансів, міністерства сільського господарства, регіонального розвитку та навколишнього середовища, а також інших установ.

У суботу, 8 червня, в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів та політичного блоку ACUM (під угодою підписалися 60 депутатів). Всього в парламенті Молдови - 101 депутат. У засіданні парламенту не беруть участі представники Демократичної партії, партії «Шора» і три незалежні кандидати. Демократи заявили, що засідання, згідно з рішенням Конституційного суду, є нелегітимним.