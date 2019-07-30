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    ДБР проводить обшуки через неналежний митний контроль літака, який вилетів із Києва до Запоріжжя

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    <p>Дії посадовців митниці могли зашкодили державним інтересам України, заявили в ДБР</p> - ДБР проводить обшуки через неналежний митний контроль літака, який вилетів із Києва до Запоріжжя

    Дії посадовців митниці могли зашкодили державним інтересам України, заявили в ДБР

    Проводяться санкціоновані обшуки в приміщеннях митного посту «Аеропорт «Київ» (Жуляни), в приміщеннях Запорізької митниці ДФС та митного посту «Запоріжжя-аеропорт»

    Слідчі Державного бюро розслідувань перевіряють факти можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Київської митниці ДФС.

    Про це 30 липня повідомляє пресслужба ДБР.

    «За попередньою інформацією, повітряне судно вилетіло з аеропорту «Київ» та прямувало в аеропорт «Запоріжжя». На митному пості Київської митниці ДФС літак не пройшов належний митний контроль, за можливого сприяння посадових осіб митниці. Такі дії посадовців митниці могли зашкодили державним інтересам України», - заявили в ДБР.

    Зазначається, що наразі проводяться санкціоновані обшуки в приміщеннях митного посту «Аеропорт «Київ» (Жуляни), в приміщеннях Запорізької митниці ДФС та митного посту «Запоріжжя-аеропорт».

    Проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

    Нагадаємо, у Міжнародному аеропорту Запоріжжя у вересні розпочнуться ремонтні роботи, у зв’язку з чим летовище перестане обслуговувати авіарейси.

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