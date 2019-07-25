Аеропорт Запоріжжя закриють на ремонт



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Запланована дата закінчення ремонтних робіт та відновлення роботи аеропорту ‒ 15 жовтня Фото: Facebook КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»

Летовище проводитиме ремонт на штучній злітно-посадковій смузі

У Міжнародному аеропорту Запоріжжя у вересні розпочнуться ремонтні роботи, у зв’язку з чим летовище перестане обслуговувати авіарейси.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба аеропорту.

Зазначається, що з 2 вересня з 9:00 за місцевим часом (6:00 за часом UTC) починаються ремонтні роботи на штучній злітно-посадковій смузі.

«У зв’язку з цим аеропорт тимчасово закриває штучну та ґрунтову злітно-посадкові смуги та не буде здатний приймати літаки, що використовують їх для зльоту та посадки», - заявили в пресслужбі.

Запланована дата закінчення ремонтних робіт та відновлення роботи аеропорту ‒ 15 жовтня о 23:59 (20:59 за часом UTC).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва нового терміналу аеропорту «Запоріжжя», який розрахований на прийом 1 млн пасажирів на рік.