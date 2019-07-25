Аеропорт Запоріжжя закриють на ремонт
Запланована дата закінчення ремонтних робіт та відновлення роботи аеропорту ‒ 15 жовтня
Летовище проводитиме ремонт на штучній злітно-посадковій смузі
У Міжнародному аеропорту Запоріжжя у вересні розпочнуться ремонтні роботи, у зв’язку з чим летовище перестане обслуговувати авіарейси.
Про це повідомляє у Facebook пресслужба аеропорту.
Зазначається, що з 2 вересня з 9:00 за місцевим часом (6:00 за часом UTC) починаються ремонтні роботи на штучній злітно-посадковій смузі.
«У зв’язку з цим аеропорт тимчасово закриває штучну та ґрунтову злітно-посадкові смуги та не буде здатний приймати літаки, що використовують їх для зльоту та посадки», - заявили в пресслужбі.
Запланована дата закінчення ремонтних робіт та відновлення роботи аеропорту ‒ 15 жовтня о 23:59 (20:59 за часом UTC).
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва нового терміналу аеропорту «Запоріжжя», який розрахований на прийом 1 млн пасажирів на рік.