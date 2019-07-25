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    Аеропорт Запоріжжя закриють на ремонт

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    <p>Запланована дата закінчення ремонтних робіт та відновлення роботи аеропорту ‒ 15 жовтня</p> - Аеропорт Запоріжжя закриють на ремонт

    Запланована дата закінчення ремонтних робіт та відновлення роботи аеропорту ‒ 15 жовтня

    Фото: Facebook КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»

    Летовище проводитиме ремонт на штучній злітно-посадковій смузі

    У Міжнародному аеропорту Запоріжжя у вересні розпочнуться ремонтні роботи, у зв’язку з чим летовище перестане обслуговувати авіарейси.

    Про це повідомляє у Facebook пресслужба аеропорту.

    Зазначається, що з 2 вересня з 9:00 за місцевим часом (6:00 за часом UTC) починаються ремонтні роботи на штучній злітно-посадковій смузі.

    «У зв’язку з цим аеропорт тимчасово закриває штучну та ґрунтову злітно-посадкові смуги та не буде здатний приймати літаки, що використовують їх для зльоту та посадки», - заявили в пресслужбі.

    Запланована дата закінчення ремонтних робіт та відновлення роботи аеропорту ‒ 15 жовтня о 23:59 (20:59 за часом UTC).

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва нового терміналу аеропорту «Запоріжжя», який розрахований на прийом 1 млн пасажирів на рік.

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