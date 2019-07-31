ДБР проводить обшуки в прокуратурі на Дніпропетровщині



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Обшуки проходять в прокуратурі, у двох відділах поліції та на товарній біржі

Слідчі розслідують кримінальне провадження щодо можливого перевищення влади працівниками прокуратури

Державне бюро розслідувань 31 липня проводить обшуки в одній з місцевих прокуратур Дніпропетровської області, у двох відділах поліції Дніпропетровської області та на товарній біржі.

Як повідомляє пресслужба ДБР, слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань розслідують кримінальне провадження щодо можливого перевищення влади працівниками прокуратури.

«За попередньою інформацією, прокурор однієї з місцевих прокуратур Дніпропетровської області здійснював процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, і під час досудового розслідування згаданого кримінального провадження було вилучене певне майно. Прокурор здійснив продаж згаданого майна через товарну біржу на суму понад 800 тис. грн», - заявили в ДБР.

Як зазначається, рішенням суду було накладено заборону розпоряджатись та використовувати вилучене майно до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Справу кваліфікували як перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, якщо вони спричинили тяжкі наслідки (ч.3 ст. 365 Кримінального кодексу України).