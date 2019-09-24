ДБР викликало ексдепутата Жеваго, щоб вручити підозру



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Костянтин Жеваго

Жеваго необхідно з’явитися 27 вересня в кабінет № 906 до Державного бюро розслідувань

Колишнього народного депутата Костянтина Жеваго викликають до Державного бюро розслідувань для вручення підозри.

Відповідна повістка оприлюднена на сайті Генеральної прокуратури.

«Гр-н Жеваго Костянтин Валентинович… Вам необхідно з’явитися 27 вересня 2019 року об «11» год. «00» хв. в кабінет № 906 до Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15… для вручення письмового повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного», — йдеться в повістці.

Водночас, у повістці не вказано, за якими статтями ККУ підозрюють Жеваго.

Нагадаємо, у Фонді гарантування вкладів повідомляли, що з банку олігарха Жеваго незаконно вивели 5 мільярдів гривень.

Також Жеваго приховав у декларації 480 тисяч доларів заробітної платні від британської компанії Ferrexpo PLC та майже 7 тисяч швейцарських франків пенсії. Окрім того, депутат не вказав у деклараціях, що є кінцевим бенефіціарним власником компанії Ferrexpo PLC, зареєстрованій у Британії.

Раніше депутат Жеваго пояснив, чому прогулює засідання Ради.

У 2016 році Генпрокуратура повідомила про підозру службовій особі банку «Фінанси та кредит» та за разом помічнику Костянтина Жеваго Олександру Демченку. Його підозрювали у завданні збитків на майже 1 мільярд гривень.