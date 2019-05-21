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    Де в Україні найбільше користуються Інтернетом

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    Де в Україні найбільше користуються Інтернетом

    Станом на 1 квітня у місті Києві зафіксовано 1714,9 тис. абонентів Інтернету

    Місто Київ та Одеська область є лідерами серед регіонів України, де зафіксована найбільша кількість абонентів Інтернету.

    Про це повідомляє Державна служба статистика України.

    За даними відомства, станом на 1 квітня у місті Києві зафіксовано 1714,9 тис. абонентів Інтернету, на Одещині - 1116,4 тис. абонентів.

    В той же час Волинська, Кіровоградська, Луганська, Закарпатська, Рівненська, Чернівецька області опинилися в числі регіонів, де число абонентів Інтернету найменше – і становить 64-69 тис.

    Кількість абонентів Інтернету по регіонах на 01 квітня 2019 року
    Кількість абонентів Інтернету по регіонах на 01 квітня 2019 року

    Нагадаємо, у травні президент України Петро Порошенко підписав указ про підготовку до запуску технологій зв'язку п’ятого покоління (5G) у 2020 році.

    Як повідомлялося раніше, технологію 5G повноцінно запустили у Південній Кореї та частково у США.

    Технологія 5G дозволяє використовувати інтернет, швидкість якого перевищує 4G у 20 разів, а у деяких випадках швидкість 5G може бути більшою навіть у 100 разів. У провідних технологічних компаніях світу, США, Японії, Південній Кореї та Китаї сподіваються, що технологія 5G значно пришвидшить розвиток інших технологій, таких як «розумне місто», безпілотні автомобілі тощо.

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