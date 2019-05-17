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    Суспільство

    Порошенко підписав указ про початок підготовки до запуску 5G в Україні

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    Порошенко вважає, що 5 G - це й інтерактивне телебачення, і відеодеманд, це є і електронне урядування, це є і підвищення якості менеджменту. Це є абсолютно нова робота привабливості IT-сектора в Україн - Порошенко підписав указ про початок підготовки до запуску 5G в Україні
    Порошенко вважає, що 5 G - це й інтерактивне телебачення, і відеодеманд, це є і електронне урядування, це є і підвищення якості менеджменту. Це є абсолютно нова робота привабливості IT-сектора в Україн

    За словами Порошенка, для створення 4 G з держбюджету виділили вісім млрд грн, а для 3G - дев'ять млрд грн

    Президент України Петро Порошенко підписав указ про підготовку до запуску технологій зв'язку п’ятого покоління (5G) у 2020 році. Про це повідомляє прес-служба голови держави, пише Громадське.

    «Це і план вивірених частот, це є скоординована з урядом робота, це і законодавчі ініціативи Верховної Ради. А головне для людей — це можливість отримання абсолютно нових послуг зв’язку. Це є інтерактивне телебачення, це є і відеодеманд, це є і електронне урядування, це є і підвищення якості менеджменту. Це є абсолютно нова робота привабливості IT-сектора в Україні», — заявив Порошенко під час підписання указу.

    Порошенко також розповів, скільки коштів залучили для створення третього і четвертого покоління.

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    «Вдалося залучити до державного бюджету значні кошти — це мільярди гривень. По четвертому поколінню — це були 8 млрд грн, по третьому поколінню сума перевищувала 9 млрд грн. І 36 млрд. інвестицій надійшло в економіку України», — повідомив глава держави.

    Нагадаємо, 5G в Україні планують запустити у 2020 році.

    Як повідомлялося раніше, технологію 5G повноцінно запустили у Південній Кореї та частково у США.

    Зазначимо, що технологія 5G дозволяє використовувати інтернет, швидкість якого перевищує 4G у 20 разів, а у деяких випадках швидкість 5G може бути більшою навіть у 100 разів. У провідних технологічних компаніях світу, США, Японії, Південній Кореї та Китаї — сподіваються, що технологія 5G значно пришвидшить розвиток інших технологій, таких як «розумне місто», безпілотні автомобілі тощо.

    14 березня повідомлялось, що у Китаї почали тестувати 5G-інтернет.

    Раніше ми розповідали, що в Китаї здійснили перший телефонний дзвінок в мережі 5G.

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