Делегація Православної церкви України відвідала Афон



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Впродовж кількох днів, з 7 по 10 лютого 2019 року, українські паломники відвідали багато афонських святинь

Делегація Православної церкви України на запрошення Вселенського патріарха Варфоломія 7-10 лютого відвідала святу гору Афон, а також провела спільні богослужіння з афонським чернецтвом.

Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.

З благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія делегацію очолив єпископ Одеський і Балтський Павло, якого супроводжували протоієрей Валерій Семанцо, протоієрей Василь Лило, протоієрей Ярослав Чорненький, протодиякон Василь Дідора, паломники Володимир Сізон Володимир та Олександр Кубряк.

Впродовж кількох днів, з 7 по 10 лютого 2019 року, українські паломники відвідали багато афонських святинь, де мали можливість помолитися і подякувати Богу за Його милості і щедроти, зокрема за утвердження Української Православної Церкви як автокефальної.

Вранці, 7 лютого, українська делегація з м. Уранополіс поромом вирушила до афонського портового міста Дафні, з якого вирушили до афонської столиці селища Карея (Καρυές), де у головному храмі Успіння Пресвятої Богородиці вшанували чудотворну Її ікону «Достойно є».



Першою обителлю, яку відвідала українська делегація з Києва, став Свято-Андріївський скит. Тут спочивають мощі св. ап. Андрія Первозванного, до яких благоговійно приклалися усі учасники поїздки.



Після цього братія відвідала монастир Кутлумуш, де помолилась перед чудотворною іконою Богородиці «Всемилостива заступниця», а також перед часточкою Животворчого Хреста Господнього.



В монастирі Іверон було звершено молебень – паракліс перед чудотворною Іверською іконою Божої Матері.



З настанням вечора єпископ Павло з духовенством та мирянами прибув до монастиря Пантократор, де взяли участь у спільному вечірньому богослужінні, а також поклонились перед мощами великомученика Феодора Стратилата, святих безсрібників Косьми і Даміана, частиною Животворчого Хреста Господнього, перед іконою Пресвятої Богородиці Геронтиси, покровительниці монастиря – однією із найбільш шанованих чудотворних ікон Афону. В цьому ж монастирі завершився перший день подорожі.



