Делегація Туреччини вирушить в США для вирішення протиріч



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Майбутній візит турецької делегації до США покращив обмінний курс ліри

Турецький канал CNN Turk, посилаючись на дипломатичні джерела, повідомив про те, що через два дні турецька урядова делегація має намір вирушити в США для обговорення всього переліку двосторонніх протиріч. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

До суперечок у політиці щодо Сирії і долі затриманого в Туреччині американського пастора Ендрю Брансона також додалися і торгівельні питання. Так торговий представника США Роберт Лайтхайзер на вихідних підняв питання про відміну безмитного доступу турецький товарів на американський ринок. Такий крок Вашингтону може обійтися Анкарі в 1,7 млрд. доларів. До такого кроку США підштовхнула турецька відповідь на американські мита щодо сталі і алюмінію.

CNN Turk заявляє про те, що США і Туреччина досягнули певних попередніх домовленостей по наявним протиріччям. При цьому даний ресурс не повідомляє про які саме питання йде мова. Однією із головних жертв наявних турецько-американських протиріч став курс національної валюти Туреччини – ліри. Так із початку 2018 року дана валюта втратила 27% вартості. В той же час 6 серпня відбулося найбільше за 10 років одноразове падіння на 5,5% до 5,42 лір за долар. На фоні новини про візит турецької делегації до американської столиці курс покрадився до рівня 5,26 лір за долар.