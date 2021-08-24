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    День Незалежності на Донбасі: бойовики вбили українського бійця

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    У результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям - День Незалежності на Донбасі: бойовики вбили українського бійця
    У результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям
    Фото з відкритих джерел

    На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь

    Протягом минулої доби, 23 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, загинув український військовий. Про це повідомляє Міноборони.

    «Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру. Неподалік Мар’їнки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації за допомогою БПЛА типу «квадрокоптер» здійснювали дистанційне мінування території.

    Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування», - йдеться в повідомленні.

    У результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

    На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

    Станом на 7 годину ранку 24 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

    Нагадаємо, раніше в результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

    На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

    Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

    Теги: ОБСЄ День Незалежності СЦКК
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    День Незалежності на Донбасі: бойовики вбили українського бійця