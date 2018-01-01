День Соборності: Порошенко візьме участь у двох заходах

Сьогодні у Києві та інших містах України заплановано низку заходів з нагоди Дня Соборності

У понеділок, 22 січня, о 10:30 президент Петро Порошенко візьме участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. Про це повідомляє прес-служба глави держави. О 12:00 Порошенко візьме участь в урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності Української



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Сьогодні у Києві та інших містах України заплановано низку заходів з нагоди Дня Соборності

У понеділок, 22 січня, о 10:30 президент Петро Порошенко візьме участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

О 12:00 Порошенко візьме участь в урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки.

Захід відбудеться у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім».

Нагадаємо, що в Україні 22 січня в честь проголошення злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в 1919 році відзначається День Соборності.

Сьогодні в Києві на мосту Патона влаштують живу акцію «Об’єднай береги Дніпра живим ланцюгом Соборності» і розгорнуть 30-метровий прапор України. Всіх бажаючих приєднатися чекатимуть близько 8 ранку з обох сторін мосту Патона. Після об’єднання двох берегів Дніпра учасники виконають гімн України і вшанують пам’ять убитого активіста Революції гідності Сергія Нігояна.

Увечері цього ж дня о 18:00 в кінотеатрі «Кінопанорама» на вул. Шота Руставелі, 19 відбудеться безкоштовний святковий концерт, на який зможуть потрапити усі бажаючі.

Крім цього, в столиці відбудуться церемонії покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань видатних діячів УНР і ЗУНР, борців за незалежність України в ХХ столітті, загиблих учасників Революції Переваги та АТО на Донбасі.

У Львові о 15.00 на пішохідному мосту над алеєю в парку «Погулянка» відбудеться акція «Міст єдності». Після пройде акція «Мій герой». О 16.30 на площі навпроти пам’ятника Тарасу Шевченку урочисто розгорнуть прапор і проведуть молебень за Україну. Тут же відбудеться громадське віче. Завершаться заходи урочистостями у Львівському Національному Академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької. Початок о 18.00.