Сьогоднів в Україні відзначають День Соборності

У День Соборності головною традицією є побудова «живого ланцюга»

В Україні 22 січня в честь проголошення злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в 1919 році відзначається День Соборності. Офіційним державним святом День Соборності України став тільки в 1999 році після підписання Леонідом Кучмою відповідного указу. Деякий час, з 30 грудня 2011 року, в цей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні в Києві влаштують живу акцію «Об’єднай береги Дніпра живим ланцюгом Соборності»

У День Соборності головною традицією є побудова «живого ланцюга»

В Україні 22 січня в честь проголошення злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в 1919 році відзначається День Соборності.

Офіційним державним святом День Соборності України став тільки в 1999 році після підписання Леонідом Кучмою відповідного указу.

Деякий час, з 30 грудня 2011 року, в цей день відзначався «День Соборності і Свободи України» – своїм указом тодішній президент Віктор Янукович переніс День Свободи з 22 листопада і об’єднав з Днем Соборності. Цей указ було скасовано 13 листопада 2014 року президентом Петром Порошенком.

22 січня також прийнято згадувати і іншу подію, що відбулася в 1918 році – прийняття IV Універсалу Української Центральної Ради, який проголосив повну незалежність УНР.

Переговори між УНР та ЗУНР про об’єднання йшли з жовтня 1918 року. Сам Акт Злуки був проголошений саме 22 січня 1919 року на урочистому зібранні в Києві, на Софійській площі. Єдиним гербом об’єднаної держави став тризуб.

Втім, об’єднання так і не було завершено – ЗУНР проіснувала до літа 1919 року, а через рік зникла з політичної карти і УНР, чиї території увійшли до складу СРСР і Польщі, – повідомляє Апостроф.

У День Соборності головною традицією є побудова «живого ланцюга». Найперший українці створили в 21 січня 1990 року. Тоді «живий ланцюг», в якому взяли участь 450 тисяч осіб, зв’язав Івано-Франківськ, Львів і Київ. Традиція прижилася і щороку повторюється в багатьох містах України.

Сьогодні в Києві на мосту Патона влаштують живу акцію «Об’єднай береги Дніпра живим ланцюгом Соборності» і розгорнуть 30-метровий прапор України. Всіх бажаючих приєднатися чекатимуть близько 8 ранку з обох сторін мосту Патона. Після об’єднання двох берегів Дніпра учасники виконають гімн України і вшанують пам’ять убитого активіста Революції гідності Сергія Нігояна.

Увечері цього ж дня о 18:00 в кінотеатрі «Кінопанорама» на вул. Шота Руставелі, 19 відбудеться безкоштовний святковий концерт, на який зможуть потрапити усі бажаючі.

Крім цього, в столиці відбудуться церемонії покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань видатних діячів УНР і ЗУНР, борців за незалежність України в ХХ столітті, загиблих учасників Революції Переваги та АТО на Донбасі.

У Львові о 15.00 на пішохідному мосту над алеєю в парку «Погулянка» відбудеться акція «Міст єдності». Після пройде акція «Мій герой». О 16.30 на площі навпроти пам’ятника Тарасу Шевченку урочисто розгорнуть прапор і проведуть молебень за Україну. Тут же відбудеться громадське віче. Завершаться заходи урочистостями у Львівському Національному Академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької. Початок о 18.00.