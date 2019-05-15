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    День вишиванки. Експерт розповів, що закодовано на вишитих сорочках

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    День вишиванки. Експерт розповів, що закодовано на вишитих сорочках

    День вишиванки відзначається щороку в третій четвер травня

    15 травня в прес-центрі ІА «Главком» (Київ, Шовковична, 8/20) напередодні Дня вишиванки проходить прес-конференція на тему: «Код вишиванки».

    Запрошені гості: Володимир Щибря, к.і.н., директор Центру фольклору та етнографії ІФ КНУ імені Тараса Шевченка, який розкаже про узори на вишиванках, їхній код, кольористику, регіональні відмінності.

    Як відомо, День вишиванки відзначається щороку в третій четвер травня. Свято покликане популяризувати українську культуру і традиції.

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