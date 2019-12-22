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    День зимового сонцестояння 2019: що можна і не можна робити

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    День зимового сонцестояння 2019: що можна і не можна робити

    У цьому році зимове сонцестояння припадає на 22 грудня

    У неділю, 22 грудня, в Україні настане зимове сонцестояння: Сонце буде перебувати на мінімальній висоті над горизонтом, а довжина світлового дня складе всього 7 годин.

    У той же час, ніч з 21 на 22 грудня триватиме близько 17 годин, і це буде найдовша ніч за рік. В день зимового сонцестояння Сонце зійде на південному сході і зайде на південному заході, воно опише найкоротшу дугу на небі.

    Що таке зимове сонцестояння?

    Зимове сонцестояння, в першу чергу, це астрономічне явище, що відбувається, коли нахил осі обертання Землі у напрямку від Сонця приймає найбільше значення. Сезонне значення зимового сонцестояння полягає в тому, що від поступового подовження ночі і скорочення дня Земля йде «у зворотному напрямку».

    В залежності від зсуву календаря зимове сонцестояння відбувається 21 або 22 грудня в Північній півкулі і 20 або 21 червня, в Південній півкулі.

    З цього моменту в Північній півкулі починається астрономічна зима, день поступово буде збільшуватися, а ніч зменшуватись.

    Що не можна робити в цей день?

    Коли починалося зимове сонцестояння, наші пращури вірили в знаки, традиції і дотримувалися повір'їв, які приводили до оновлення і очищення. В цей день старе сонце вмирає, а нове народжується.

    Тому у кожної людини є шанс заново народитися для нового життя. 22 грудня 2019 року всі сили Космосу і Сонце допоможуть позбутися від важких, які вам заважають і тягнуть назад, зробити крок в новий період своєї долі.

    У цей день добре проводити грошові обряди, щоб позбавлятися від енергії, яка тягне вас в борги і безгрошів'я.

    У день зимового сонцестояння рекомендують утриматися від гучних гулянь, вживання спиртних напоїв, шкідливої і жирної їжі.

    Також астрологи рекомендують не скупитися, а також віддати всі свої борги до настання зимового сонцестояння. Окреме місце у найкоротший день у році присвячений прибиранню будинку.

    Астрологи радять не перебувати в брудному житлі, інакше неприємності будуть переслідувати цілий рік. Від старих поламаних і непотрібних речей саме час позбутися. Те ж саме стосується і відносин з людьми, з якими спілкування не в радість.

    Що потрібно робити в день зимового сонцестояння? 

    Астрологи радять цього дня для прийняття важливих рішень і обіцянок або для початку нової справи. Якщо ви шукайте роботу – складіть резюме, хочете схуднути – підберіть меню на тиждень, яке буде відповідати вашим цілям.

    Також існує повір'я, згідно з яким загадане в зимове сонцестояння обов'язково здійсниться.

    Крім того, в цей день радять нарядити ялинку, обираючи іграшки, які уособлюють ваші мрії. Не зашкодить вам і ворожіння. Особливо ефективні ворожіння в день зимового сонцестояння на любов. Рекомендується також зустріти і привітати сонце.

    Прикмети дня

    Само собою, що без народних погодних прикмет такий важливий день не обходиться. За повір'ями, є відразу ряд важливих моментів, на які варто звернути увагу.

    • Іній на деревах 21 і 22 грудня - чекай високого врожаю зернових.
    • Ідіть в сад 22 грудня і трусіть яблуні і груші для відмінного врожаю.
    • Щоб дізнатися, яку погоду чекати 31 грудня, помічайте погоду на день зимового сонцестояння. Яка погода 22, така ж і 31 грудня.
    • Напрямок вітру в сонцестояння залишиться без змін до дня рівнодення 22 березня.
    • 12 днів, починаючи з 22 грудня, роблять прогноз погоди на наступні 12 місяців вперед. Предки завжди відстежували ці дні, щоб скласти свій погодний календар. 22 грудня показувало, якою буде погода в січні, 23 - в лютому і так далі.
    земля традиції час
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