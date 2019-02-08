Денісова нарешті отримала відповідь від Москалькової щодо моряків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Денісової, Україна і надалі буде наполягати на переведенні трьох поранених моряків на лікування до третьої (нейтральної) країни

«Російський омбудсмен запевняє, що стан здоров’я моряків медики оцінюють як задовільний», - зазначила Денісова

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що стан здоров'я українських військовополонених моряків задовільний, хоча відповідні медичні документи українській стороні не надані.

Про це 8 лютого у Facebook повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Отримала відповідь від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової на мої багаторазові звернення щодо українських військовополонених. Російський омбудсмен запевняє, що стан здоров’я моряків медики оцінюють як задовільний. Але, знову ж таки, жодного офіційного підтвердження у вигляді медичної довідки немає», - зазначила Денісова.

Вона заявила, що українській стороні відомо, що «поранені Андрій Ейдер, Василь Сорока та Андрій Артеменко так само, як і раніше потребують якісного лікування та оперативного втручання».

«Крім того, медичної допомоги потребують не лише вони, а й інші наші моряки», - підкреслила омбудсмен.

За словами Денісової, Україна і надалі буде наполягати на переведенні трьох поранених моряків на лікування до третьої (нейтральної) країни та звільненні всіх полонених українських моряків, згідно з Третьою Женевською Конвенцією «Про поводження з військовополоненими» від 12 серпня 1949 року.

Нагадаємо, Московський міський суд 7 лютого залишив чотирьох військовополонених моряків під вартою.