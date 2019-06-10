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    Денісова вимагає від Москалькової інформацію про затриманих сьогодні кримських татар

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    <span>Затриманого кримського татарина Ескендера Сулейманова виводять з будівлі суду, Сімферополь, 10 червня 2019 року</span> - Денісова вимагає від Москалькової інформацію про затриманих сьогодні кримських татар
    Затриманого кримського татарина Ескендера Сулейманова виводять з будівлі суду, Сімферополь, 10 червня 2019 року

    Кримський півострів сколихнула чергова хвиля обшуків

    Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням сприяти забезпеченню прав затриманих 10 червня кримських татар і надати інформацію про місце їхнього утримання.

    Про це Денісова написала на своїй сторінці в Facebook.

    «Кримський півострів сколихнула чергова хвиля обшуків. Уже традиційно вранці до будинків кримських татар увірвалися представники так званих правоохоронних структур окупаційної влади. Після обшуків були затримані громадяни України», – зазначила Денісова.

    Вона зазначила, що в дружини затриманого Ризи Омерова Севіль, яка на сьомому місяці вагітності, після пережитого стресу – підозра на передчасні пологи, що може нашкодити здоров'ю матері і немовляти.

    Підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя 10 червня розпочав обирати запобіжний захід вісьмом кримським татарам, затриманим російськими силовиками вранці в анексованому Криму. Чотирьох затриманих заарештували.

    ФСБ Росії заявила, що слідчі дії проходять у рамках кримінальної справи за статтею про організацію або участь у діяльності терористичної організації, і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

    Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків в анексованому Криму.

    Раніше повідомлялося, що у Криму в ніч на 10 червня окупанти зупинили автомобіль, в якому родичі фігурантів так званої справи Хізб ут-Тахрір (Сімферопольська група) їхали в Ростов-на-Дону на суд. Був затриманий Енвер Омеров.

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