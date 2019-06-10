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    В Криму затримали родича фігуранта справи Хізб ут-Тахрір, який їхав на суд

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    <p>Затриманому Омерову стало дуже погано, йому викликали швидку</p> - В Криму затримали родича фігуранта справи Хізб ут-Тахрір, який їхав на суд

    Затриманому Омерову стало дуже погано, йому викликали швидку

    Фото: Facebook «Кримська солідарність»

    Енвера Омерова три години утримували без пояснення причин та складання необхідних процесуальних документів

    У Криму в ніч на 10 червня окупанти зупинили автомобіль, в якому родичі фігурантів так званої справи Хізб ут-Тахрір (Сімферопольська група) їхали в Ростов-на-Дону на суд.

    Про це повідомляється на сторінці «Кримська солідарність» в соцмережі Facebook.

    «Після трьох годин утримання без пояснення причин, без складання необхідних процесуальних документів затриманий і доставляється до відділку поліції міста Керч батько Фатми Ісмаїлової Енвер Омеров», заявив адвокат Маммет Мамбетов.

    Зазначається, що співробітник ФСБ повідомив Ісмаїловій про те, що її батька везуть в Керч. Проте жінка, яка прибула потім в відділок поліції Керчі, не знайшла там свого батька.

    Згодом стало відомо, що затриманому Омерову стало дуже погано, йому викликали швидку. Прибулі медики зробили йому уколи і повідомили, що у чоловіка дуже високий тиск.

    Після цього співробітники ДПС повезли Омерова у відділок поліції.

    Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, представляючи позицію України у Міжнародному суді ООН, заявила, що Росія як держава-окупант Кримського півострова застосовує практику колективного покарання цілих етнічних груп. Йдеться про численні порушення Міжнародної конвенції про ліквідацію расової дискримінації.

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