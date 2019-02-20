Денісова зустрінеться із Москальковою



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Денісова буде порушувати питання дотримання Росією норм міжнародного гуманітарного права щодо українських політв’язнів та військовополонених моряків

Обидва омбудсмени прибудуть з візитом до Греції

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Афінах планує зустрітися із російським омбудсменом Тетяною Москальковою.

Про це Денісова 20 лютого повідомила у Facebook.

«Відлітаю до Афін, де проведу декілька зустрічей з колегами. Планую поспілкуватися з головою Міжнародного інституту Омбудсмена Пітером Тиндалом та головою Парламентської групи Україна-Греція Атанасіосем Атанасіу. Маю на меті побачитися з омбудсменом Грецької Республіки Андреасом Поттакісом та підписати Угоду про співпрацю. Вона буде спрямована на ефективний захист та просування прав і свобод громадян обох країн. Це важливо з огляду на те, що у Греції залишається чимало затриманих українців», - зазначила омбудсмен.

Денісова додала, що до Греції також прилетить з візитом російський омбудсмен.

«Також хочу нарешті особисто поспілкуватися з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою, яка прилетить до Греції одночасно зі мною. Буду порушувати питання дотримання Росією норм міжнародного гуманітарного права щодо українських політв’язнів та військовополонених моряків. Не залишу без уваги тему надання їм кваліфікованої медичної допомоги та забезпечення належних умов тримання», - повідомила омбудсмен.

Раніше повідомлялося, що російський омбудсмен Тетяна Москалькова відвідала трьох поранених українських моряків в СІЗО.