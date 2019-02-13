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    Політика

    Російський омбудсмен відвідала українських моряків у СІЗО

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    Російський омбудсмен відвідала українських моряків у СІЗО

    Москалькова стверджує, що українці забезпечені всім необхідним і без обмежень зустрічаються з консулами і адвокатами

    Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова відвідала в СІЗО «Лефортово» (Москва, РФ) українських військовополонених моряків Андрія Эйдера, Василя Сороку та Андрія Артеменка, захоплених у Керченській протоці.

    Про це повідомляється на сайті омбудсмена.

    Москалькова стверджує, що українські моряки забезпечені повноцінним харчуванням, теплим одягом і утримуються «в чистих, теплих камерах площею 8 метрів по двоє з іншими ув'язненими«.

    Російський омбудсмен також запевняє, що в українців є можливість отримувати кореспонденцію і додаткові посилки від родичів і без обмежень зустрічатися з українськими консулами і адвокатами.

    «Ув'язнені перебувають під постійним медичним наглядом, в повному обсязі забезпечені необхідними лікарськими препаратами», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше російський уповноважений з прав людини Тетяна Москалькова розповіла українському омбудсмену Людмилі Денисовій, що стан здоров'я захоплених в Керченській протоці задовільний, але жодного офіційного підтвердження цієї інформації немає.

    Нагадаємо, Московський міський суд 7 лютого залишив чотирьох українських військовополонених моряків під вартою.

    Як повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що стан здоров'я українських військовополонених моряків задовільний, хоча, за словами Денісової, відповідні медичні документи українській стороні не надані.

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