Російський омбудсмен відвідала українських моряків у СІЗО
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Москалькова стверджує, що українці забезпечені всім необхідним і без обмежень зустрічаються з консулами і адвокатами
Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова відвідала в СІЗО «Лефортово» (Москва, РФ) українських військовополонених моряків Андрія Эйдера, Василя Сороку та Андрія Артеменка, захоплених у Керченській протоці.
Про це повідомляється на сайті омбудсмена.
Москалькова стверджує, що українські моряки забезпечені повноцінним харчуванням, теплим одягом і утримуються «в чистих, теплих камерах площею 8 метрів по двоє з іншими ув'язненими«.
Російський омбудсмен також запевняє, що в українців є можливість отримувати кореспонденцію і додаткові посилки від родичів і без обмежень зустрічатися з українськими консулами і адвокатами.
«Ув'язнені перебувають під постійним медичним наглядом, в повному обсязі забезпечені необхідними лікарськими препаратами», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше російський уповноважений з прав людини Тетяна Москалькова розповіла українському омбудсмену Людмилі Денисовій, що стан здоров'я захоплених в Керченській протоці задовільний, але жодного офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Нагадаємо, Московський міський суд 7 лютого залишив чотирьох українських військовополонених моряків під вартою.
Як повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що стан здоров'я українських військовополонених моряків задовільний, хоча, за словами Денісової, відповідні медичні документи українській стороні не надані.