Депутат з Рівненщини «відвоював» $120 тис., які були арештовані у рамках бурштинової справи

Слідство не довело в суді, що тисячі доларів обранець одержав злочинним шляхом

Рівненський міський суд скасував арешт готівкових коштів на суму $120 тис., які належать депутату Дубровицької районної ради Рівненської області Валерію Салюті і були вилучені у рамках бурштинової справи, порушеної за 13 кримінальними статями. Про це стало відомо «Главкому» з ухвали суду від 26 жовтня. Наприкінці квітня 2017-го велику



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Вилучена готівка правоохоронцями

Слідство не довело в суді, що тисячі доларів обранець одержав злочинним шляхом

Рівненський міський суд скасував арешт готівкових коштів на суму $120 тис., які належать депутату Дубровицької районної ради Рівненської області Валерію Салюті і були вилучені у рамках бурштинової справи, порушеної за 13 кримінальними статями.

Про це стало відомо «Главкому» з ухвали суду від 26 жовтня.

Наприкінці квітня 2017-го велику суму готівки правоохоронці вилучили з будинку депутата, розміщеного на вул. Пушкіна, 3 у місті Дубровиця. Згодом гроші арештував Печерський райсуд Києва.

Салюта прийшов з клопотанням до рівненського суду, в якому пояснив: рішення про арешт майна є необґрунтованим, а його причетність до вчинення вказаних злочинів не доведено.

На суді обранець надав документи про походження великої кількості готівки. Зокрема, це договір купівлі/продажу квартири від 6 серпня 2015 року, договір купівлі/продажу транспортного засобу від 12 жовтня 2016 року, три договори позики та розписки до них.

Крім того, на момент розгляду справи Салюта не був підозрюваним або обвинувачений у кримінальному провадженні і мав статус свідка, що підтвердив під час розгляду клопотання слідчий. Також слідство не надало доказів суду, що депутат одержав $120 тис злочинним шляхом

Як повідомляв «Главком», правоохоронців зацікавило походження $120 тис Валерія Салюти, оскільки, за даними фіскальної служби, власник помешкання не отримував доходу на вищезазначену суму протягом 2014-2016 років.

Під час обшуків з'ясувалось, що в електронній декларації про доходи та видатки підозрюваного відбулися зміни і вона була доповнена інформацією про зароблені $120 тис. Дані з'явилась на сайті НАЗК 24 квітня о 9:16, хоча обшук завершено о 9:20. При цьому сам декларант постійно перебував із слідчим та учасниками обшуку.

Наступного дня після обшуку Головна військова прокуратура у рамках кримінального провадження №42017000000000433 визнала $120 тис. речовими доказами і такими, що отримані злочинним шляхом.

Так, з матеріалів ухвали також випливає, що військова прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 16 лютого 2017 року за фактом створення з числа діючих та колишніх співробітників правоохоронних органів Рівненської області злочинної організації. До її складу ввійшли місцеві працівники СБУ та прокуратури, які налагодили незаконне отримання коштів від нелегального видобутку бурштину.

За даними е-декларації Валерія Салюти за 2016 рік, він вказав готівки на суми $120 тис, 798 тис. грн. і 41 тис. євро. Ще депутат позичив 1 млн. грн. у ТОВ «Захід-Медіка» (там він рахується один із чотирьох співзасновників) та 382,2 тис. грн. – у сільськогосподарського підприємства «Захід», власником якого є декларант.