Депутат від БПП позивається до Гриценка на 2,5 млн грн



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Заступник голови фракції БПП Сергій Березенко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Всі виграні в суді кошти Березенко обіцяє віддати на потреби армії

Народний депутат, заступник голови фракції БПП Сергій Березенко заявив про намір подати позов проти кандидата в президенти Анатолія Гриценка.

Про це він заявив сьогодні, 8 лютого, на прес-конференції в Києві, інформує Depo.ua.

«Я офіційно заявляю, що я подам позов на Анатолія Гриценка на захист своєї честі, гідності та ділової репутації. Не буду оригінальним - сума цього позову буде така сама, як і застава - 2,5 млн грн», - заявив Березенко.

Всі виграні в суді кошти він має намір віддати на потреби армії. «Нехай це буде довго, але якась (військова) частина обов'язково отримає додаткове фінансування, можливо бронежилет, каску чи те оснащення якого в них не було до 2014 року», - наголосив нардеп.

Нагадаємо, 7 лютого кандидат в президенти Анатолій Гриценко на одному з телеканалів заявив, що його суперник Петро Порошенко начебто дав вказівку виділити 2 млрд грн на підкуп виборців. Одним з організаторів такого «підкупу» Гриценко назвав Сергія Березенка.

Напередодні також Ірина Луценко подала до суду на Гриценка та вимагає 2,5 млн грн компенсації.