Луценко подала до суду на Гриценка та вимагає 2,5 млн грн компенсації



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Нардеп поскаржилася на образу честі і гідності сім'ї Луценка

За словами Ірини Луценко, що в разі перемоги в суді її сім'я направить гроші на потреби волонтерських організацій і на армію

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Ірина Луценко подала позов на екс-міністра оборони України, кандидата в президенти Анатолія Гриценка з вимогою відшкодувати 2,5 мільйона гривень моральної компенсації за образу честі і гідності сім'ї Луценка.

Про це вона заявила у вівторок ввечері в ефірі телеканалу ZIK.

«2,5 мільйона гривень - це та сума, яку Анатолій Гриценко знайшов, щоб зробити платіж, який приймає Центрвиборчком у кандидатів в президенти. Якщо він знайшов її як майбутній верховний головнокомандувач (це він так думає, але так не думає народ України, так не думаю я як матір воїна), то програний ним у суді позов обійдеться йому в той же завдаток», – сказала Луценко.

Нардеп додала, що в разі перемоги в суді її сім'я направить гроші на потреби волонтерських організацій і на армію. На думку Луценко, армія втратила свою боєздатність у ті часи, коли Гриценко був міністром оборони.

Нагадаємо, минулого тижня Ірина Луценко пообіцяла подати до суду на Гриценка через слова про сина.

Раніше було оприлюднено інтерв’ю журналіста Дмитра Гордона з колишнім міністром оборони, кандидатом у президенти України Анатолієм Гриценком, у якому той заявив, що екс-керівник МОУ Валерій Гелетей «ні дня не служив у армїї«, працював «в УБОЗ та УБЕЗ на початку 90-х... суцільне харбарництво і кришування».

Крім того, в цьому ж інтерв'ю Гриценко заявив, що свого сина від фронту не ховав, «як це робили Порошенко, Луценко, Пашинський чи той самий Турчинов».

Як повідомлялося, генеральний прокурор Юрій Луценко відреагував на цю заяву, нагадавши, що його син служив добровольцем в АТО, і зажадав від екс-міністра оборони вибачень.

Після цього Гриценко у Facebook вибачився перед сином Луценка Олександром, проте відмовився приносити вибачення генпрокурору.

Згодом і начальник Управління державної охорони генерал-полковник Валерій Гелетей заявив, що вимагає вибачень у кандидата в президенти Анатолія Гриценка.