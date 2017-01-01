Депутати БПП відгуляли новорічний корпоратив: опубліковано перші фото

Серед гостей на корпоративі партії були міністри Нищук, Рева та Стець

На новорічний корпоратив фракції «Блок Петра Порошенка»приїхав Петро Порошенко, Володимир Гройсман, Юрій Луценко, Віталій Кличко та інші. Як повідомляє ТСН з посиланням на нардепів з БПП, корпоратив партії відбувся увечері 21 грудня в новому офісі, що на вулиці Лаврській – навпроти Києво-Печерської Лаври. Серед гостей на



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Серед гостей на корпоративі партії були міністри Нищук, Рева та Стець

На новорічний корпоратив фракції «Блок Петра Порошенка»приїхав Петро Порошенко, Володимир Гройсман, Юрій Луценко, Віталій Кличко та інші.

Як повідомляє ТСН з посиланням на нардепів з БПП, корпоратив партії відбувся увечері 21 грудня в новому офісі, що на вулиці Лаврській – навпроти Києво-Печерської Лаври.

Серед гостей на корпоративі партії були міністр культури Євген Нищук, міністр соціальної політики Андрій Рева та міністр інформаційної політики Юрій Стець.

«Першим взяв слово Порошенко, привітав з прийдешнім. Сказав, що ми всі – єдина команда «і разом до перемог». Потім Гройсман вітав з прийдешнім», – розповів співрозмовник видання.

Серед напоїв були вино, шампанське та віскі. Політиків розважали музиканти, захід тривав приблизно до 22:00.

«Всією командою треба робити реальні реформи, якими б вони не були непопулярними і боротися з корупцією», – цитує генерального прокурора Юрія Луценка інший депутат з БПП.