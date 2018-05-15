Депутати Держдуми проголосували за санкції проти США

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Держдума також прийняла у першому читанні закон про покарання за дотримання антиросійських санкцій

Державна Дума прийняла в першому читанні законопроект про протидію американським санкціям. За документ проголосували одноголосно всі 412 російських депутатів, присутніх на засіданні, повідомила «Медуза»

Одночасно з законопроектом про так звані контрсанкції російські парламентарії прийняли поправки до Кримінального кодексу, що встановлюють відповідальність за виконання санкцій іноземних держав на території Росії. За них також депутати проголосували одноголосно.

Друге читання законопроектів відбудеться 17 травня.

Законопроект «Про заходи впливу (протидії) на недружні дії Сполучених Штатів Америки та (або) інших іноземних держав» внесли до Держдуми РФ в квітні 2018 року. Він був розроблений після того, як США розширили список санкцій, включивши в нього кілька російських чиновників і олігархів, в тому числі Олега Дерипаску та Віктора Вексельберга.

У початковій редакції, яка була винесена на голосування 15 травня, були перераховані конкретні сфери, в яких уряд РФ може забороняти імпорт з країн, які ввели санкції проти Росії. У цей список, зокрема, потрапили ліки і медична техніка. У зв'язку з цим благодійні організації звернулися з листом до голів Держдуми і Ради Федерації з вимогою не допустити включення лікарських препаратів і медичної техніки в перелік заборонених до ввезення у РФ товарів.

11 травня рада з законотворчості Держдуми РФ запропонував до другого читання прибрати із законопроекту згадки конкретних сфер, на які будуть поширюватися санкції. Проте в уряду залишиться можливість заборонити ввезення будь-якої продукції і сировини - за винятком життєво необхідних товарів, які не виробляються в Росії.

Поправки в КК РФ щодо виконання санкцій іноземних держав на території Росії – це передусім штрафи до 600 тисяч рублів, а також тюремне ув'язнення на термін до чотирьох років.