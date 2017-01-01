Депутати Європарламенту заявили про «атмосферу безкарності» на Мальті

Парламентарії висловили занепокоєння станом верховенства права на Мальті

Делегація депутатів Європарламенту після візиту на Мальту заявила про панування у державі «атмосфери безкарності». Про це повідомляє DW. Парламентарії висловили занепокоєння станом верховенства права на Мальті. Делегація з шести євродепутатів спілкувалася з прем'єр-міністром країни Джозефом Мускатом, міністром юстиції,



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Парламентарії висловили занепокоєння станом верховенства права на Мальті

Делегація депутатів Європарламенту після візиту на Мальту заявила про панування у державі «атмосфери безкарності».

Про це повідомляє DW.

Парламентарії висловили занепокоєння станом верховенства права на Мальті. Делегація з шести євродепутатів спілкувалася з прем'єр-міністром країни Джозефом Мускатом, міністром юстиції, представниками поліції, Верховного суду, а також активістами-антикорупціонерами.

Зазначається, що делегат Свен Ґіґольд після розови з поліцією заявив про «високий ступінь небажання розслідувати справи і некомпетентність».

Голова делегації Ана Гомеш розкритикувала систему продажу паспортів Мальтою без розкриття осіб, які купують громадянство. За словами Гомеш, система «з усією її непрозорістю несе ризик імпорту злочинців і відмиванню грошей у весь ЄС».

Натомість прем’єр Мальти висловив сумніви з приводи «корисності візиту» делегації та заявив, що їхні враження були «однобокими».

Як повідомляв «Главком», мальтійська журналістка і блогер Дафне Каруана Галіція, відома своїми викривальними матеріалами про панамські офшори, загинула 16 жовтня в результаті вибуху бомби в її машині поряд з власним будинком.

На Мальті також відбулися протести: люди вимагали розслідувати вбивство журналістки.

Як стало відомо, вибуховий пристрій від якого загинула журналістка Дафне Каруана Галіція на Мальті, прикріпили під її машиною та привели в дію дистанційно.